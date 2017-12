Transfer roku?Byli senatorowie PO przystępują do PiS

PiS się rozrasta! Platformę Obywatelską opuścili niedawno dwaj senatorowie: Leszek Piechota oraz Andrzej Misiołek. Dwaj byli już politycy PO swoją decyzję motywowali listopadowym głosowaniem nad rezolucją Parlamentu Europejskiego przeciwko Polsce, jak również sierpniowym wywiadem posła Borysa Budki, który jest również wiceprzewodniczącym PO, w rozmowie z niemiecką gazetą "Die Zeit"

"Jako Polacy, senatorowie RP, kierując się słowami złożonego ślubowania, nie godzimy się z taką linią działania władz klubu parlamentarnego PO, jak i władz Platformy Obywatelskiej i z dniem dzisiejszym rezygnujemy z członkostwa w klubie parlamentarnym PO i w Platformie Obywatelskiej"-napisali w oświadczeniu politycy.

Co dalej z byłymi senatorami PO? Marszałek Senatu, Stanisław Karczewski poinformował, że obaj politycy przystąpią do Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnim czasie do partii rządzącej dołączył m.in. były poseł Nowoczesnej, Zbigniew Gryglas oraz wiceminister rozwoju, Andżelika Możdżanowska, która w lipcu tego roku opuściła PSL.

Marszałek Senatu, Stanisław Karczewski poinformował dziś w rozmowie z PAP, że Misiołek i Piechota przechodzą do PiS. Jak dodał, senatorowie zostaną przyjęci do partii rządzącej, doszło do obustronnej akceptacji. Polityk również na Twitterze powitał senatorów w biało-czerwonej drużynie:

"Byli senatorowie @Platforma_org Andrzej Misiołek oraz Leszek Piechota dołączają do biało-czerwonej drużyny dobrej zmiany. Witam w gronie senatorów @pisorgpl"-napisał Karczewski.

Senatorowie potwierdzili w rozmowie z portalem wPolityce.pl, że rozmawiali już z władzami klubu i partii i potwierdzili przystąpienie do Prawa i Sprawiedliwości.

yenn/PAP, wPolityce.pl, Fronda.pl