Tragiczny wypadek w metrze w Warszawie, nie żyje kobieta

Do wypadku doszło tuż przed godziną 14. na stacji Ratusz Arsenał. – Pasażerka wpadła pod nadjeżdżający pociąg – informuje portal tvp.info Anna Bartoń, rzeczniczka Warszawskiego Metra. Do odwołania pociągi nie jeżdżą pomiędzy Dworcem Gdańskim a Politechniką.



Dramat rozegrał się na stacji Ratusz Arsenał około godziny 14. Pod nadjeżdżający pociąg wpadła pasażerka.Kobieta trafiła do szpitala.



– Nie wiemy, jak długo potrwają czynności prokuratorskie – wyjaśnia portalowi tvp.info Anna Bartoń, rzeczniczka Warszawskiego Metra.



Do tego czasu pierwsza linia metra jeździ według zmienionego harmonogramu.



Z ruchu wyłączono stację pomiędzy przystankami Politechnika a Dworzec Gdański, gdzie zorganizowano naziemną komunikację zastępczą. Pociągi jeżdżą pomiędzy Kabatami a Politechniką oraz od Dworca Gdańskiego do Młocin.

9.05.2017, 16:00