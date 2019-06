Tragiczne ćwiczenia na WAT. Nie żyje student

Chyr poinformowała ponadto że prokurator zlecił już sekcję zwłok. Wczoraj zlecił natomiast Żandarmerii Wojskowej przesłuchanie świadków, m.in. studentów, którzy brali udział w egzaminie z WF. Rzecznik prasowa uczelni, Ewa Jankiewicz tłumaczy, że zajęcia, podczas których doszło do zasłabnięcia studentów, "to ćwiczenia wykonywane zgodnie z planem w ramach zajęć wychowania fizycznego. Nie były to żadne zajęcia dodatkowe".