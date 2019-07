Tragiczna sytuacja w Wenezueli. Brakuje wszystkiego!

Biskupi apelują także do członków sił zbrojnych i policji, aby strzegły prawdy i sprawiedliwości, nie służąc tylko jednej stronie politycznej. Niesie to ze sobą potrzebę wykorzenienia wszelkich działań prowadzących do prześladowań i tortur. Biskupi zwracają również uwagę, że i tak już dramatyczna sytuacja pogarsza się z dnia na dzień. Doprowadziła ona do emigracji 12 proc. populacji Wenezueli, znacznego zubożenia klasy średniej i zupełnego pogardzania ubogimi.