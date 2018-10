Tragiczna sytuacja córki Jolanty Brzeskiej. 'Serce pęka'

Córka śmiertelnej ofiary dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, Magdalena Brzeska znalazła się obecnie w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej. To, co Brzeska opisuje w mediach społecznościowych zdecydowanie zaprzecza temu, co mówił niedawno przyszły prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Polityk w programie "Kropka nad i" w TVN24 wystawił w poniedziałek piękną laurkę swojej poprzedniczce. Rafał Trzaskowski twierdził, że ustępująca prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz pomagała ofiarom reprywatyzacji. Jak ma się to do informacji o tym, że nad córką Jolanty Brzeskiej zawisł nakaz eksmisji komorniczej, nie stać jej również na opłacenie turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka.

"To 7 tys. zł. Magda nie ma taty, co się stało z jej śp. Mamą - wiecie. Jest z synem sama, na granicy wytrzymałości psychicznej" –napisała na Facebooku publicysta TVP, Magdalena Ogórek, która zaoferowała Brzeskiej swoją pomoc. Ogórek wystawiła na licytację piękną broszkę z pereł marki Chanel.

"Nie mam co liczyć, że ktoś zwróci mi to, co zabierał mi nienależnie komornik. Bo przecież dalej rządzą ci sami. W tej chwili mam przedsądowe wezwanie do zapłaty za czynsz. Myślałam, że się uda. Tak - liczyłam po cichu, miałam nadzieję. Wiem. Nadzieją matką głupich. I jak masz liczyć - licz na siebie. Zawiodłam. Nie daję już rady. I takie życie nie ma sensu"- napisała.