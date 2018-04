Tragedia w Muenster. Nie żyje kilka osób, służby nie wykluczają zamachu

Sześciu poszkodowanych znajduje się w stanie zagrożenia życia.

Nie żyje również napastnik. Służby nie wykluczają zamachu, zapewniają jednocześnie, że nie są poszukiwani wspólnicy napastnika, który według portalu tygodnika "Der Spiegel" popełnił samobójstwo.

Niektóre media informują, że sprawca mógł być niezrównoważony psychicznie. Do tragedii doszło w rejonie zabytkowego centrum. Policja zaleciła omijanie tego rejonu miasta.

#BREAKING German police say several 'dead and injured' as car hist a crowd in Munster, North Rhine-Westphalia #Munster pic.twitter.com/kambYFYFqH

— Washington News Line (@WashNewsLine) 7 kwietnia 2018