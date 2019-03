Tracę wiarę! Co robić?!

athos 12.3.19 13:15

Młody jezuito! To, że ktoś w pewnym momencie życia traci swój dotychczasowy obraz Boga, nie jest niczym nadzwyczajnym. I tu zgoda. Ale wy jezuici, wy przede wszystkim, powinniście pomagać takim ludziom. Jak? Ano, nie rozglądać się na boki, co mówią protestanci, czy tym bardziej muzułmanie i buddyści, lecz GŁOSIĆ w porę i nie w porę, czy się to komuś podoba czy nie, Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym i w Tradycji. Kościół katolicki dysponuje ogromnym bogactwem treści, w której wszyscy poszukujący mogą się odnaleźć. Ważne jest, żeby te treści, z pomocą Ducha Świętego głosić, tak, jak to czynili twoi zakonni współbracia w ciągu kilku ostatnich wieków. Niczego nie upraszczać, nie przypochlebiać się światu (kto chce niech przyjmuje te Słowa, kto nie, trudno, niech idzie tam, gdzie uważa, że znajdzie coś lepszego), głosić z całą swoją wewnętrzną żarliwością solidną naukę moralną i religijną. Dziś młodym ludziom potrzeba pogłębionej wiedzy religijnej, której nie mają. Stąd nierzadko posiadają naiwny obraz Boga, który potem łatwo porzucają. Teraz jest czas rekolekcji, więc warto się wysilić na ambonie, słuchacze będą wdzięczni.