Totalny odlot! Radni KO chcą w Warszawie Muzeum AntyPisu

W Warszawie robi się coraz ciekawiej. Rafał Trzaskowski rozpoczął prezydenturę z przytupem - trzeba to przyznać. Najpierw wprawił w ruch Tramwaj Różnorodności, by promować między innymi seks homoseksualny wśród Warszawiaków. Później zlikwidował wysokie bonifikiaty na przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Teraz ma szansę ,,zapisać się'' w historii na trzeci jeszcze sposób - wznosząc Muzeum AntyPisu.