Totalny obłęd i degeneracja. Lewactwo o pornografii

Jedyny problem z pornografią jest związany z dziećmi. Dzieci z powodów oczywistych należą do grupy z deficytem zaspokojenia własnych potrzeb seksualnych (coś tak jak duchowni), interesując się więc seksem i szybko trafiają na pornografię, a pornografia jak każdy inny produkt nie pokazuje rzeczywistości, tylko to co konsument chce oglądać. Dlatego tak ważna jest edukacja seksualna, która odczaruje i dostarczy prawdziwej wiedzy. Inaczej „wychowamy” pokolenie powielające scenki z PornHub. Może to będzie nawet śmieszne, ale dla ojców córek co najmniej niesmaczne :). Edukację trzeba zaczynać dość wcześnie. Sam pamiętam, że świerszczyki (to była era przed Internetem) funkcjonowały na podwórku zanim poszedłem do szkoły.