Totalni znowu mącą. KE ma problem z przekopem Mierzei Wiślanej - chce pilnego spotkania

Czego chce Komisja Europejska? Chodzi o... niezbędną dla wykonania przekopu Mierzei wycinkę drzew. Bruksela ma ,,wątpliwości'' co do prowadzonych w związku z przekopem prac. Polska nie wystąpiła do Brukseli o wydanie opinii środowiskowej, bo uzasadnia przekop kwestiami obronności, a to pozwala na wyjątek; Komisja Europejska podnosi jednak, że wcześniej argumentowano o benefitach gospodarczych z przekopu, a to oznaczałoby, że opinii środowiskowej trzeba byłoby jednak zasięgnąć. Komisja uważa, że przekop może mieć duży wpływ na obszar Natura 2000.