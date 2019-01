Totalni znów jątrzą! Teraz będą odwoływać Ziobrę!

nikt 23.1.19 21:32

Jątrzą , gdyż niczego innego nie potrafią . Mieli 8 lat by coś zrobić dla Polski . Nie zrobili nic lub też wiele złego . Teraz jedyne , co potrafią , to ulepszać to , co PiS wprowadza . Żadnej inwencji . Jasne , że nie wszystko jest dobre . Wiele się nie sprawdziło i trzeba to poprawić .

Ale ileż można zrobić przez 2 lata ? Dlatego robi się wszystko " na chybcika " . Za dużo jest tego do naprawy . Gdy patrzę wstecz na wszystkie poprzednie rządy , to uważam , że PiS robi bardzo dużo by coś niecoś naprawić . Na razie niewiele mam mu do zarzucenia . Prócz oczywiście afer finansowych , Macierewicza z jego totumfackim itp. Ale do ludzi się nie wejdzie . Zawsze znajdzie się ktoś nieodpowiedni . Tak jak poprzednicy obsadza PiS stanowiska niekompetentnymi ziomkami . Zobaczymy , jak to będzie dalej wyglądało .