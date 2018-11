Totalni znów chcą odwołania premiera! Złożą wniosek

"Ta komisja śledcza na pewno będzie powołana. Najwyżej zrobimy to w przyszłej kadencji, jeżeli nam się teraz nie uda. To im powinno zależeć na tym, żeby pokazać, że to nie jest polityczna afera dziesięciolecia. Pamiętamy, co zrobiła afera Rywina i tu konsekwencje, może z odłożeniem, będą podobne" - mówił Schetyna.