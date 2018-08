Totalni zadowoleni ale ... niezadowoleni z weta

"Dobrze, że zawetował tę ordynację, bo nie służy ona proporcjonalności wyborów. Ona miała na celu tylko i wyłącznie uspokojenie wewnętrznej sytuacji walk frakcji w Prawie i Sprawiedliwości i spacyfikowanie ruchów odśrodkowych w PiS-ie" - mówi Sławomir Neumann komentując dzisiejsze weto.

Przedstawiciel Platformy Obywatelskiej po raz kolejny potwierdził, że totalna opozycja jest kompletnie pogubiona nawet w swoich opiniach. Jednocześnie mówiło się o zadowoleniu i niezadowoleniu z decyzji Andrzeja Dudy.

"To jest gra wewnątrz PiS-u; na końcu bezie wiadomo, czy to jest kwestia tej rzeczywistej walki różnych frakcji o sukcesje po Jarosławie Kaczyńskim (...), czy to raczej jest ustawione przez Kaczyńskiego, że pozwolił prezydentowi zawetować jedną ustawę" - powiedział poseł PO.

Neumann dodał również, że prawdziwym testem prezydenta będą wybory parlamentarne. Nie do końca wiadomo jednak, co miał na myśli przedstawiciel PO.

mor/PAP/Fronda.pl