Totalni pogodzeni z porażką Trzaskowskiego

"Ma szansę, nie jest faworytem, bo to będzie bardzo twardy bój do ostatniego dnia, tak mówią zresztą sondaże, które dają przewagę Trzaskowskiemu, ale on bardzo chce" - mówi Grzegorz Schetyna. Słowa lidera PO pokazują, że opozycja powoli zaczyna tłumaczyć ewentualną porażkę w wyborach.