Totalni oszaleli! Chcieli komisji ds. pedofilii teraz jej nie chcą

Mirek 21.5.19 18:44

No to teraz wiemy już o co chodzi . PO jest zakłamane do szpiku kości . Oni dokładnie wiedzą że w środowiskach tzw. artystów , prawników , lekarzy jest najwięcej zboczeńców i dlatego nie chcą poprzeć komisji specjalnej która zajęłaby się nie tylko Kościołem ale i wszelkimi innymi grupami . Zdają sobie doskonale sprawę że jak dojdzie do wyjaśnienia faktów to tzw inteligencja która niby na nich głosuje będzie zmiażdżona . Wyjdą na jaw takie brudy że Kościół przy nich to mały pikuś .