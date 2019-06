Totalni mogą 'stawać na uszach'! PiS i tak GROMI konkurencję!!! (SONDAŻ)

Jest to wynik najnowszego sondażu CBOS. Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w czerwcu, 44 proc. uprawnionych do głosowania poparłoby PiS wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem. O połowę mniej Polaków, bo 22 proc. głosowałoby na Platformę Obywatelską, natomiast, 7 proc. respondentów- na Wiosnę Roberta Biedronia. I... na tym właściwie koniec, bo Kukiz'15, PSL i Nowoczesna nie przekroczyłyby progu wyborczego.