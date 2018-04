Totalni jątrzą nawet w takim dniu! Brejza: Pomnik smoleński to plagiat!!! Zespół hardrockowy odpowiada

Politycy opozycji totalnej już sami nie wiedzą, co mają wymyślić, aby zohydzić zarówno dzisiejsze uroczystości, jak i pomnik poświęcony pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej.

Sami mieli pięć lat na godne upamiętnienie osób, które straciły życie w służbie ojczyźnie, dziś, kiedy do tego godnego upamiętnienia rzeczywiście doszło, szczują społeczeństwo. Poseł Platformy Obywatelskiej, Krzysztof Brejza stwierdził wczoraj, w przeddzień tragicznej rocznicy, że pomnik smoleński jest... plagiatem.

Monument przedstawiający schody do nieba ma być plagiatem okładki niemieckiego hardrockowego zespołu Beyond the Bridge. Chodzi o płytę "The Old Man and the Spirit" z 2012 roku.

"Pomnik smoleński, który jutro otwierać będą najważniejsze osoby w państwie to plagiat okładki albumu z 2012 r. hardrockowego zespołu z Niemiec.

Wstyd i smutek :-("-napisał na Facebooku i Twitterze Krzysztof Brejza, zamieszczając zdjęcie projektu pomnika oraz okładki płyty.

Owszem, wstyd i smutek, że takie rzeczy pisze polityk. Polityk partii, która nieustannie ubolewa, że sprawa katastrofy smoleńskiej "dzieli Polaków". Komentarze pod postem są nie mniej skandaliczne i jadowite niż wpis Brejzy. Swoje trzy grosze wtrącił także Roman Giertych:

Za taki plagiat można zapłacić właścicielowi praw autorskich ogromne odszkodowanie. https://t.co/PZASURUq9e — Roman Giertych (@GiertychRoman) 9 kwietnia 2018

Ten kto zaprojektował dzieło np. pomnik korzystając z cudzego dzieła dopuścił się przestępstwa z art.115 prawa autorskiego. Tej samej karze podlegają Ci, którzy taki pomnik, bez podania autora oryginalnego dzieła, odsłaniają.

— Roman Giertych (@GiertychRoman) 9 kwietnia 2018

Do sprawy odniósł się na Facebooku sam zespół, przypominając o rzeczy najistotniejszej:

"Jutro przypada rocznica strasznego wypadku lotniczego w Smoleńsku. Wszyscy pasażerowie, w tym wielu polskich polityków, zginęli 10 kwietnia 2010 roku. Z kolei 10 kwietnia 2018 roku w centrum Warszawy zostanie odsłonięty kontrowersyjny monument. Bardzo przypomina nam projekt naszej okładki do albumu "The Old Man and the Spirit" z 2012 roku. Zespół Beyond the Bridhe chce, by było jasne, że nie ma żadnych politycznych intencji. Znaczenie naszej płyty, zarówno jeśli chodzi o jej zawartość, jak i okładkę, powinno odczytywać się jedynie w kontekście muzyki. Prosimy, byście pohamowali się od oskarżeń o plagiat i gróźb"- napisano na Facebookowej stronie grupy muzycznej.

Kto tu jątrzy i dzieli? Po tym, co zrobił Brejza, łatwo można samemu odpowiedzieć sobie na to pytanie...

yenn/Facebook, Twitter, Fronda.pl