Totalni będą mieć kłopoty? PiS zawiadomi PKW ws. list w Gliwicach

Informowaliśmy przed dwoma dniami o aferze związanej z listami Koalicji Obywatelskiej w Gliwicach. Jak informowały lokalne media, w ostatniej chwili, bez informowania zainteresowanych, na wniosek posłów Borys Budka i Marty Golbik, z list mieli zostać usunięci wieloletni radni PO, a w ich miejsce pojawiła się m.in. żona Budki, Katarzyna Kuczyńska-Budka. PiS zwróci się w tej sprawie do Państwowej Komisji Wyborczej.

„Zwrócimy się do Państwowej Komisji Wyborczej, żeby zbadała, czy w Gliwicach, gdzie zamieniono osoby na listach Koalicji Obywatelskiej, nie doszło do złamania biernego prawa wyborczego”

- informuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda.

Podkreślał, że można potraktować to po prostu jako nieuczciwość czy brak współpracy w ramach PO „która na swoich sztandarach ma zasady demokracji, konstytucji, a postępuje fatalnie względem swoich kolegów”. Dodał jednak, że zwróci się do PKW z pytaniem, czy nie doszło tu do naruszenia biernego prawa wyborczego oraz czy list nie zarejestrowano z naruszeniem przepisów.

dam/PAP,Fronda.pl