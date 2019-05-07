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Totalne obalenie ideologii równościowej. Mocny film! 7.05.2019, 17:45
ideologia
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feminizm
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ideologia gender
fot. Ted Lipien, lic. CC BY-SA 2.0 via Flickr, zdj. edyt.
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Totalne obalenie ideologii równościowej. Mocny film!

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  • Katolicki glos w twoim domu 7.5.19 17:49

    FAKTY BIOLOGICZNE I NIE TYLKO:

    Człowiek powstał w efekcie ewolucji, pochodzi od naczelnych.

    Ziemia istnieje miliardy lat, a nie 6 tysięcy jak jest napisane w biblii.

    Magiczny Jezus chodzący po wodzie, czarujący, i ożywiający nigdy nie istniał, bo takich rzeczy nie da się robić.

    Wszechświat nie potrzebuje boga by istnieć.

    Człowiek wymyślił tysiące bogów, a to w którego wierzycie zależy głównie od tego gdzie się urodziliście, a nie od tego który jest prawdziwy, w końcu żaden nie jest prawdziwy.

  • Angelus 7.5.19 17:57

    @Katolicki...

    Zgadzam się w całej rozciągłości. Warto jeszcze dodać, że życiorys Jezusa opisany w ewangeliach, jest w istocie przepisanym życiorysem Mitry, czczonego w Rzymie zanim pojawili się chrześcijanie.

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