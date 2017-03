Totalna opozycja w USA. Trumpa chcą wyrzucić... czarownicy!

reklama

Fot. Gage Skidemore cc by sa 20/flickr reklama

Donald Trump spotkał się ze zmasowaną krytyką w swoim kraju, do której obecnie przyłączyli się amerykańscy czarownicy, którzy chcą wypędzić Donalda Trumpa z Białego Domu.

Jak tłumaczy o. Vincent Lampert tego rodzaju praktyki mogą być bardzo niebezpieczne: "Powinni zrozumieć, że my nie możemy wykorzystać diabła: diabeł może wykorzystać nas". Jak dodał egzorcysta, ludzie nie mogą diabelskiej mocy kontrolować "i w końcu to diabeł wykorzystuje ich do swoich własnych celów".

Okultystyczne rytuały polegają na zebraniu kilku rekwizytów, czyli kart tarota, ziemi, świecy i zdjęcia Trumpa, które czasami należy spalić. W tego rodzaju okultystycznych praktykach bierze udział kilkanaście tysięcy osób. Takie praktyki jak zaświadcza o. Vincent Lampert mogą być groźne jedynie wobec osób o słabej wierze. Msza święta, spowiedź i komunia są na okultyzm najlepszym lekarstwem.

Jaka powinna być jeszcze odpowiedź na praktyki okultystyczne? Egzorcysta ks. John Esseff stwierdził, że recepta tkwi w zwróceniu się do Matki Bożej, tym bardziej, że mamy obecnie setną rocznicę objawień fatimskich.

krp/pch24.pl, Fronda.pl

3.03.2017, 8:41