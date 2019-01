Totalna opozycja odrzuca propozycję spotkania z premierem!

"Zaproszenie od premiera na piątkowe spotkanie bez podawania szczegółów, to działanie PR-owe, a nie realne; pierwsze moje wrażenie jest takie, że nie ma sensu chodzić na spotkania nie wiadomo o czym" - powiedział Ryszard Petru, odrzucając zaproszenie premiera do wspólnych rozmów przedstawicieli wszystkich partii sejmowych.

Przedstawiciel totalnej opozycji w dwóch zdaniach pokazal prawdziwą jej prawdziwą twarz. Ci, którzy jeszcze do niedawna nawoływali do pojednania, teraz bez żadnych konkretnych przyczyn odrzucają "rękę" wyciągniętą do zgody.