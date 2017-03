Totalna kompromitacja Wilczyńskiego z PO. 'Depisyzacja' i 'deratyzacja' WIDEO

Opozycja totalna musi być niezwykle sfrustrowana. Nie pomógł ciamajdan, sondaże wyglądają dla niej kiepsko, a Bruksela ma już dość jej skarg. Pozostały obelgi. Poseł PO Ryszard Wilczyński pobił wszelkie możliwe rekordy pod tym względem.

Ostatniego dnia lutego spotkał się z sympatykami PO w Namysłowie, gdzie dał pokaz pogardy oraz nienawiści:

„Będziemy musieli odbudować państwo. Co po PiS-ie? Depisyzacja, tak jak była denazyfikacja, dekomunizacja, już nie powiem o deratyzacji czy dezynsekcji”

- powiedział Wilczyński

Warto też zobaczyć sam film:

Sprawę skomentował poseł PiS Dominik Tarczyński:

„Jestem w szoku. Naprawdę. To jest przerażający język hitlerowskiej propagandy, gdy ludzie byli porównywani do szczurów czy insektów. To porażająca nienawiść, którą PO rozsiewa od dawna, to budowanie takiego typu atmosfery, której skutkiem był polityczny mord na naszym działaczu, świętej pamięci Marku Rosiaku (…) Platforma Obywatelska chciałaby Polakom konserwatywnie myślącym, popierającym prawicę, odebrać godność ludzką, a to już nie jest polityka. To niebezpieczny fanatyzm”