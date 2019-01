Totalna kompromitacja sędziego Tulei! Prokuratura obala wszystkie argumenty

Harnaś 12.1.19 22:17

A ja ani się nie dziwię ani nie potępiam pana Tuleyę . To tak jak by mieć pretensję do łysego że sie nie czesze . Pan Sędzia jaki jest każdy widzi . Każdy tylko nie kumple w Sadach . Przeciez tylko głupszy od Tuley nie widzi ,że takim postepowaniem . psuje im szpetnie opinie . Ba , gdyby to jeszcze psuł na bazie włanego stanu umysłu .Robi to jednak w imię swej bratniej Partii . I kto tu bardziej głupi.