Totalna kompromitacja Gajewskiej z PO

Według Gajewskiej pierwsza w Europie, a druga na świecie Konstytucja uchwalona 3 maja „miała zbliżyć Rzeczpospolitą Obojga Narodów do standardów szanowanego, postępowego zachodu”. Dodała też, że:

„227 lat temu ludzie, pisząc Konstytucję – wiedzieli, że musi ona dawać prawo autonomii małym ojczyznom”.

Na zaskakujących teoriach Gajewskiej wpadka się jednak nie zakończyła. Gdy internauci zaczęli szeroko komentować jej wpis pisząc między innymi:

„Przepraszam za treść poprzedniego twitta, nie ja byłam jego autorką. Tę sprawę wyjaśniłam już z pracownikami mojego biura”.

Dawid Wildstein skomentował rzecz tymi słowami:

„Pani Kinga Gajewska wyjaśniła tajemnicę swojego twitta. To nie ona a pracownicy jej biura napisali. Wnioski nasuwają się dwa.

Pani Kinga każe pracować ludziom w święta, bo był to 3 maja..

A patrząc na głupotę twitta- byli to nieletni.

Gdzie można zgłosić wyzysk dzieci?”

Pani Kinga Gajewska wyjaśniła tajemnicę swojego twitta. To nie ona a pracownicy jej biura napisali. Wnioski nasuwają się dwa.

Pani Kinga każe pracować ludziom w święta, bo był to 3 maja..

A patrząc na głupotę twitta- byli to nieletni.

Gdzie można zgłosić wyzysk dzieci?

— Dawid Wildstein (@DawidWildstein) 4 maja 2018