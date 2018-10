Totalna inteligencja szpagatowa znów przemawia... Saramonowicz: 'Jesteś szalona' zamiast 'Mazurka Dąbrowskiego'

"Pan Andrzej Duda ma pomysł, by w ramach budowania wspólnoty Polacy se odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Każdy oddzielnie, ale o tej samej godzinie, czyli niby razem. I to już wszystko, co ma do zaproponowania człowiek zwany - z powodu porywczości emocjonalnej rodactwa - prezydentem kraju"- napisał reżysr na Facebooku. Saramonowicz przy tej okazji przedstawił własną propozycję: aby zamiast "Mazurka Dąbrowskiego" odśpiewać... Discopolowo-weselny "szlagier" zespołu Boys, "Jesteś szalona".

"Bo i prawdziwsze w treści. I każdy rodak bez problemu zrozumie słowa. I muzycznie bliższe Pańskiej estetyce. I kaszankę da się przy tym wtranżolić, nie odkładając narodowego sztandaru. No i - last but not least - pogibać się można w rytm. Co nie jest bez znaczenia w listopadowy ziąbek"-drwi celebryta.