Totalna DEMOLKA! Tak we Francji świętowano wygraną!

W Paryżu o godzinie 13:00 otworzono strefę kibica. Ochrona szybko przestała nadążać z kontrolowaniem fanów piłki nożnej. Kibice napierali na barierki, rozpoczęły się również starcia z policją. Po finale Mundialu chuligani plądrowali sklepy i niszczyli samochody w okolicach Pól Elizejskich. Kibole atakowali policję kamieniami, butelkami a nawet płytami chodnikowymi. Funkcjonariusze potraktowali ich gazem łzawiącym.

Lyon, Tulon czy Nicea to zaledwie kilka francuskich miast, w których również miały miejsce zadymy. Jeden z policjantów odniósł rany w wyniku wybuchu petardy.

Nie obeszło się również bez wypadków komunikacyjnych- w Nancy motocykl wjechał w trójkę dzieci, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. W Oise, wskutek zderzenia z samochodem, zginął motocyklista.

Z kolei w Annecy jeden z kibiców wskoczył nawet do... kanału. Zmarł wskutek złamania karku.

Very unfortunately, the pillaging of shops around the Champs-Elysées has led to riot police intervening. The greatest tragedy when a small number detract from something so beautiful such as the events of today. pic.twitter.com/eCmEcq0pZI

— Get French Football News (@GFFN) 15 lipca 2018