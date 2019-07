Tommy Robinson skazany na 9 miesięcy więzienia!

Zerr0 12.7.19 15:23

A wlewacy jak zawsze będa szczekać, że "kościół ochrania pedofili"



Podczas gdy wyraźnie widać, że to nie żaden 'kościół", tylko władze państwowe wszystkich szczebli, łącznie z Policją, Sądami, Opieką Społeczną i Szkołami ochraniały, tuszowały i odmawiały ścigania zorganizowanych band pedofilskich przez wiele długich lat.



Dokładnie tak samo było w Polsce. To władze PRL zapewniały bezkarność pedofilom grającym role księży katolickich - co wyraźnie pokazał film Sekielskiego.

To władze 3RP w niejawny sposób przez lata blokowały film Latkowskiego o pedofilach w warszawie.



Żeby ochrona roztaczana nad pedofilami była pełna, trzeba zwalic na kogoś winę.



Przypomnę tylko że gdy za pierwszego Pisu, ówczesny rzecznik praw dziecka, pani Sowińska z LPR zapowiedziała zwalczenie mafii pedofilskiej, natychmiast dziennikarskie hieny zrobiły z niej wariata i ochroniły pedofilski biznes.

Dziwnym przypadkiem nazwiska hien powtarzają się i teraz, ale już w togach "łowców pedofilów ale TYLKO w kościele".



Pozwoliliśmy sobie przeanalizowac powiązania personalne tzw organizacji antypedofilskich, i - co za przypadek - nitki powiązań wiodą wprost do NAMBLA, czyli wpływowej organizacji gejów-pedofilów.



Wychodzi na to, że pedofile pouczają was co do walki z pedofilią (ale TYLKO w kościele) a wy łykacie wszystko bez popitki.