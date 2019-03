Tomasz Terlikowski: Zwycięstwo szaleńczego bezbożnictwa w UK

Wielka Brytania odmówiła azylu uchodźcy z Iranu, który prosił o niego, bo nawrócił się na chrześcijaństwo. Oficjalnym powodem było to, że określił on chrześcijaństwo mianem „religii pokojowej”, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii uznało, że w istocie chrześcijaństwo jest tak samo religią przemocy jak islam.

Jak to uzasadniono? Otóż jakiś geniusz z ministerstwa zacytował słowa Jezusa: „nie przyszedłem przynieść pokoju, lecz miecz”, a także fragmenty Starego Testamentu. Nie jest to pierwsza tego rodzaju decyzja. Wcześniej to samo ministerstwo odrzuciło prośbę konwertyty z islamu o azyl, bo ten napisał, że Jezus nie miał ziemskiego ojca. Wojujący ateista z Wielkiej Brytanii uznał, że miał, a był nim Józef.