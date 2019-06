Tomasz Terlikowski: Wyznanie ekskomunikowanego kapłana. Kilka prawd wiary katolickiej

2. Bóg nigdy nie powołuje nas do złamania przyjętych przed Nim zobowiązań. Jeśli przyjąłem sakrament małżeństwa lub kapłaństwa to Bóg przez Kościół potwierdził Swoją wolą mój wybór i nie będzie mnie wzywał do jego złamania, do niewierności. Jeśli wydaje mi się, że jest inaczej to... wydaje mi się. I moje subiektywne uczucia muszę poddać obiektywnym zasadom nauczanym przez Kościół.

3. Historia ks. Michała Misiaka, wspaniałego kapłana i ewangelizator, pokazuje jak bardzo dotyka nas w Kościele protestantyzacja i penteksotalizacja, a może lepiej powiedzieć subiektywizacja wiary. Wiara to nie jest kwestia uczuć i emocji, ale decyzji i realizacji woli Bożej. Tę wolę poznajemy w Kościele, a nie wbrew niemu.

Tomasz Terlikowski/Facebook