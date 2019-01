Tomasz Terlikowski: Wraca eugenika z lat 20. i 30. XXwieku

,,Eugenika wiecznie żywa. John Crombez, przewodniczący belgijskiej Socialistische Partij Anders zaproponował przymusową antykoncepcję dla par, które - jego zdaniem - nie powinny mieć dzieci. W ten sposób chroniłoby się dzieci przed narodzeniem w nieodpowiednim środowisku'' - pisze Tomasz Terlikowski.

,,I pomijając już fakt, że to pomysł żywcem przeniesiony z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, który doprowadził do eugeniki nazistowskiej, to trudno nie zadać pytania, czy lider socjalistów nie dostrzega, że narusza to fundamentalną wolność osób?'' -pyta autor.

,,Nie sposób też nie zadać pytania, czy gdyby antykoncepcja zawiodła (a wiadomo, że zawodzi) to Crombez zasugerowałby przymusową aborcję, oczywiście by „chronić" dzieci przed narodzeniem w nieodpowiednim środowisku?'' - stwierdza.

John Crombez uważa, że sądy mogłyby zmuszać do antykoncepcji te pary, które stosują narkotyki. W jego ocenie dzieci przychodzą często na świat już z nałogiem i muszą przechodzić detoks. ,,Społeczeństwo nie może tego dłużej akceptować. Myślę, że ochrona dzieci musi mieć pierwszeństwo przed prawami do bycia rodzicem. Niektórzy ludzie powinni być okresowo powstrzymywany od posiadania dzieci'' - mówi Crombez.

Ten sam człowiek, jako socjalista, jest zarazem zwolennikiem aborcji i eutanazji.

Pytany, jak takie rzeczy jak zmuszanie do antykoncepcji mogą być dozwolone wchrześcijańskim społeczeństwie, odparł: ,,Czy aborcja i eutanazja nie są dziś dozwolone? Nadszedł czas na debatę: sprawa jest zbyt wielka. Żaden dobry chrześcijanin nie może zamykać na to oczu''.

Propozycja Crombeza znalazła aprobatę wśród pewnej części partii socjalistycznej a także wśród szeregu tak zwanych ,,konserwatywnych liberałów'', którzy, jak widać, z konserwatyzmem nie mają wiele wspólnego, za to ze zgniłym liberalizmem - jak najbardziej.