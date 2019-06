Tomasz Terlikowski: Uporczywa terapia jest nieetyczna

Wszystkim rozgrzanym do czerwoności sprawą „polskiego Alfiego Evansa” warto przypomnieć, że nieetyczne jest nie tylko nieuprawnione odłączenie od aparatury, ale też uporczywa terapia.

Nadchodzi taki moment, gdy pacjenta trzeba odłączyć od aparatury podtrzymującej życie. Śmierć mózgowa, choć budzi kontrowersje filozoficzne, jest powszechnie przyjętym rozumieniem śmierci i jako taka jest wykorzystywana do orzekania konieczności odłączania od aparatury.

Rodzice - i o tym też trzeba pamiętać - nie zawsze mają wiedzę i obiektywizm konieczny do podejmowania takich decyzji. Bioetyk może w takich sprawach doradzić, ale on także - jeśli nie jest lekarzem specjalistą - nie ma koniecznej wiedzy, by oceniać konkretne przypadki. Opinia publiczna nie musi mieć w takich sprawach racji. Moralna histeria zaś nie służy poważnej debacie.