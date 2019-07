Tomasz Terlikowski: ,,Ukryta świadomość'' Vincentego Lamberta

I jeszcze trochę danych o ludziach takich, jak Vincent Lambert. Jak wynika z badań opublikowanych ostatnio w „New England Journal of Medicine” ok. 15 procent ludzi uznawanych za pozostających w stanie trwale wegetatywnym zachowują jakąś formę „ukrytej świadomości”.

Nie oznacza to oczywiście, że osoby takie zachowały pełną świadomość, a jedynie, że ich mózg reaguje na polecenia, co oznaczać może „resztki świadomości”.

- Nie wiemy jednak, czy pacjenci naprawdę zrozumieli, co do nich mówiliśmy, wiemy tylko jak zareagował mózg - podkreśla dr Jan Claassen, główny autor prezentowanych badań.

Istotne jest jednak jedno: osoby, które dotąd uważano za całkowicie pozbawione świadomości mogą wcale takie nie być. A co to oznacza dla nich to wiedzą tylko one same. EEG, ani nauka tego nie wykażą, bo nie są zdolne do takich wglądów.