Tomasz Terlikowski: To najlepsze miejsce, by spotkać Maryję

- I właśnie tam, pewnie intymnym szeptem Jezus oddaje nas w opiekę Maryi. Krzyż jest najlepszym miejscem, by Ją spotkać i przyjąć. Do codzienności. Do tego z czym sobie nie radzę, co mnie przerasta, czego nie umiem i w czym zawiodłem wszystkich. Ona tam właśnie staje się moją Matką i przytula, gdy po ludzku brakuje już nadziei. - podkreśla publicysta