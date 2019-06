Tomasz Terlikowski: ,,Serotonina'' Houellebecqa to powieść rekolekcyjna

„Serotonina” Michela Houellebecqa to powieść rekolekcyjna - pisze Tomasz Terlikowski.

Zejście do granic piekła uświadamia, czego naprawdę potrzebujemy. I nie są to rzeczy wielkie. A po prostu miłość, przyjaźń, relacje, ofiara. Lektura „Serotoniny" zmusza do postawienia pytań o sens życia, o wypłukanie współczesności z miłości, o możliwość szczęścia w świecie bez Boga, bez sensów i metasensów, w istocie nawet bez seksu, który jest czymś więcej niż techniką i zachowuje potencjał bycia relacją - wskazuje.