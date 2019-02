Tomasz Terlikowski: Papież Franciszek - kard. Dziwisz. Słowo przeciw słowu

Anna 10.2.19 14:24

Tak, papież Franciszek Jana Pawła II przywołuje zwykle wtedy, gdy mówi do Polaków. Gdy rozważa miłosierdzie, nawet w Święto Miłosierdzia, nie wspomina zwykle o św. Faustynie. Degradację świętego Papieża rozpoczął od momentu kanonizacji - czy Jan Paweł II nie zasługiwał na kanonizację osobną? Czy trzeba było dołączyć Jana XXIII, który zasiadał na stolicy apostolskiej niespełna 5 lat, pomijając nawet konieczny w tym wypadku cud, co zrobił Franciszek swoim dekretem? "Rozmył" w ten sposób fenomen świetości Jana Pawła II, obniżył range jego niezwykłego pontyfikatu i - oczywiście - jego nauczania. Wygłoszona przezeń podczas kanonizacji homilia była zdawkowa i oficjalna. Wypowiedź w samolocie świadczy zaś, że Jan Paweł II nie jest dla niego ani świętym, ani autorytetem, skoro eksponuje jakieś wymyślone przez wrogów, ale poważne w skutkach, decyzje, podobno pełne hipokryzji. Wszystko to zweryfikował przecież proces kanonizacyjny. Można się domyślać, że stosunek Franciszka do Jana Pawła II jest wrogi i lekceważący. Za jego pontyfikatu Watykan sankcjonuje fałszerstwa - w ubiegłym roku podał do wiadomości publicznej tylko fragment listu Papieża Benedykta, resztę, najważniejszą!!, cenzurując.Benedykt pisał, ze nie zna dogłębnie pism Franciszka, więc nie może się wypowiadać - to zamazano, pozostawiając jedynie fragment pochlebny dla obecnego Papieża. My możemy się jedynie modlić o mądrego i świętego papieża i kapłanów.