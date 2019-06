Tomasz Terlikowski: Oświadczenie abp. Gądeckiego jest błędne - i to na dwóch poziomach

A ja nie zamierzam negować prawdziwości tej tezy, a jedynie wskazać, że istotą zarzutu wobec Kościoła nie jest to, że zdarzali się księża łamiący szóste przykazanie (bo to, że człowiek w tej dziedzinie upada jest dla chrześcijan dość oczywiste), ale to, że istniał system, który chronił przestępców, przenosił ich z parafii na parafię, że skupiano się na dobru sprawców (bo byli księżmi), a nie na dobru ofiar, że tuszowano skandale, że ich nie wyjaśniona, że tolerowano działanie przestępców. To jest istota problemu, i tego nie rozwiąże „promowanie kultury czystości”. Nie jest też prawdą, nawet z chrześcijańskiego punktu widzenia, że każdy grzech przeciwko szóstemu przykazaniu jest tak samo zły. I w tej sprawie jest jednak pewne stopniowanie, a grzechy kapłanów przeciwko nieletnim są jednak szczególne. Trzeba walczyć o czystość, ale udawanie, że jest to jedyne, co trzeba zrobić w kwestii skandali jest ignorowaniem istotnego elementu problemu i kompletnym niezrozumieniem tego, co część opinii publicznej zarzuca Kościołowi. Ten komunikat jest zatem błędny na dwóch poziomach: po pierwsze rzeczowym (diagnozy istoty problemu), a po drugie komunikacyjnym (przekaz jest skierowany do przekonanych, tych, co generalnie uważają, że wszystko jest OK, a Kościół nie ma sobie nic do zarzucenia, a nie do tych, którzy widzą problem). I niestety dowodzi on, że nasza hierarchia wciąż nie umie wyciągać wniosków z tego, co wydarzyło się w innych krajach.