Tomasz Terlikowski ostro o rządach HGW: ''Jednoznacznie negatywne''

"Przepraszam, ale trudno te słowa ocenić poważnie. Czy chodziło o kwestie przejmowanych za bezcen kamienic z lokatorami, wciąż niewybudowane metro, wspieranie marszów gejowskich, czy zwalnianie z pracy lekarza za sprzeciw wobec zabijania dzieci nienarodzonych? Doprawdy nie wiem, który z tych elementów miałby być dowodem na budowę Królestwa Bożego na ziemi. Trudno to ocenić inaczej, niż w kategorii żartu. A ja nie czuje się upoważniony do komentowania żartów kardynała. Natomiast jestem mocno zaskoczony faktem, że metropolita warszawski wybrał sobie Mszę i kazanie jako czas do żartów" - komentował Terlikowski.

"Z perspektywy chrześcijańskiej ocena jest jednoznaczna. To, co się wydarzyło w sprawie afery reprywatyzacyjnej przy współudziale rodziny Hanny Gronkiewicz-Waltz, to, co wydarzyło się wokół szpitala Świętej Rodziny i prof. Bogdana Chazana, to, co działo się wokół marszy gejowskich, z punktu widzenia katolickiego i chrześcijańskiego ocenić trzeba jednoznacznie negatywnie" - mówił.