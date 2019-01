Tomasz Terlikowski o statystyce kościelnej: Zatrważające dane!!!

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował dane za rok 2017. Okazuje się, że lekko wzrosła liczba osób chodzących do kościoła. Z tego powodu mówi się o ,,stabilności'' Kościoła w Polsce. Niestety, zarazem spadła liczba bierzmowań i małżeństw. Mniej jest też seminarzystów i postulantów zakonnych. Dane te skomentował Tomasz Terlikowski.

,,Entuzjazm jaki wybuchł z powodu tego, że w 2017 roku o 1,6 % więcej osób uczestniczyło w niedzielnych Mszach św. niż rok wcześniej, a do tego o 1 % wzrosła liczba osób przystępujących do Komunii Świętej jest dla mnie niezrozumiały'' - napisał na swoim facebookowym profilu.

,,Wzrost oczywiście jest, ale mógł być spowodowany... lepszą pogodą niż rok wcześniej. Inne dane są zaś zatrważające. Zdecydowanie mniej osób przystępuje do sakramentu bierzmowania czy zawiera sakramentalne małżeństwo. Co to oznacza? Ni mniej ni więcej tylko tyle, że... odejście od Kościoła zachodzi przed bierzmowaniem, i że nawet ci, którzy wciąż deklarują się jako katolicy nie chcą przyjmować katolickiego stylu życia czy katolickiej moralności w kwestii małżeńskiej. Ich katolicyzm jest kulturowy, a nie religijny, związany z przeżywaniem życia społecznego, a nie z autentyczną wiarą. Nikt nie ma też wątpliwości, że nowicjaty i postulatu żeńskich zgromadzeń zakonnych opustoszały, a i seminaria jakby zdecydowanie bardziej puste niż kilkanaście lat temu'' - dodał.

,,Inne badania pokazują też, że dramatycznie spada liczba deklarujących wiarę i praktyki ludzi młodych. Zamiast pocieszać się chwilowym (niestety nie mam wątpliwości, że chwilowym) wzrostem trzeba solidnie zabrać się do pracy. Tak by nasze dzieci także mogły żyć i rozwijać się w żywym, dynamicznym Kościele'' - napisał Tomasz Terlikowski.