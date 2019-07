Tomasz Terlikowski: O co tak naprawdę chodzi w sprawie IKEI i LGBT

To problem o wiele bardziej fundamentalny, bo stajemy wobec starcia między wolnościami jednostki a tymi, którzy mają realną władzę. Dziś to nie państwo, ani tym bardziej nie Kościół narzuca ludziom poglądy, nie one są stróżem sumień, katem wolności myślenia czy poszukiwaczami nowych czarownic z Salem (swoją drogą były one ofiarami paranoi protestanckiej, warto o tym przypominać). Tę rolę odgrywają obecnie gigantyczne korporacje, które są prawdziwą władzą nad naszymi myślami, które odbierają ludziom wolność wypowiadania własnych, a nie liberalno-lewicowych opinii. One wyrzucają z pracy, one finansują narzucanie jednej opcji, one - jak niegdyś PZPR na pochód 1-majowy - wyrzucają ludzi na pochody czy parady.