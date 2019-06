Tomasz Terlikowski: Pójdźmy za Jezusem w ciemno, pośród swego grzechu

Niecierpliwość to wyraz pychy. Już, teraz, zaraz chciałbym być święty, przezwyciężyć grzech, zaniedbania, już teraz wiedzieć, co będzie dalej, jak mnie Pan poprowadzi.

Piotr nie wie zaś już nic. Wie, że zawalił, wie, że nie złowił nic, że sam nic nie potrafi. Jedyne, co wie to tyle, że nawet miłować nie umie tak jak powinien. Co ma mu do zaproponowania Jezus poza umocnieniem powołania? Pewność, bezgrzeszność, zapewnienie, że już nie upadnie? Nic bardziej błędnego. Jedyne, co otrzymuje Piotr jest wezwanie: Pójdź za Mną.