Tomasz Terlikowski: Można zlikwidować każdego z nas. Logika aborcjonizmu i liberalizmu

.

cyt.

"potencjalne cierpienie (w życiu ludzkim nieuchronne) jest wskazaniem do likwidacji potencjalnej przyczyny cierpienia."

.

To jest po prostu i n n y WARIANT powiedzenia

o obniżonej JAKOŚCI życia jako powodzie do

M O R D E R S T W A z zimną krwią i obniżki kosztu

(prawdziwy powód - umarł i PO KŁOPOCIE!).

.

etyka prawdziwego BYDŁA ludzkiego, bo prawdziwe tak nie postępuje tylko w a l c zy

o swoje potomstwo do końca. Taka prawda o ludziach 'oświeconych przez karpie'.

:-(