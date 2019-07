Tomasz Terlikowski: Kto się naprawdę starł w Białymstoku?

Dzizas 22.7.19 9:52

Jezus Chrystus przyszedł do homoseksualistów, transseksualistów, działaczy gejowskich zbawić, a nie potępić. Jego celem jest przygarnięcie ich do siebie, z całym ich poranieniem, agresją, błędem, jest okazanie im przebaczenia i miłości.

- Jakiego przebaczenia - pytam? Za co? Przebacza się komuś za popełnione występki, błędy,( nie napiszę grzechy, bo to nie moja ideologia), ale przebaczać komuś, że ten urodził się z szóstym palcem u nogi, to patologia.