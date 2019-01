Tomasz Terlikowski: Do biskupa już nie per ,,Eminencjo''

,,Teraz trzeba nam głębokiej reformy życia kapłańskiego, podobnej być może do tej z okresu kontrreformacji, w którym wypracujemy nowy model postrzegania kapłana, jego życia, posługiwania i władzy (z jej naturalnymi ograniczenia). Oświeceniowy absolutyzm już nie istnieje nie ma więc powodów, by funkcjonowały w postrzeganiu kapłana czy biskupa w Kościele. To elementy historyczne, które mogą i powinny się zmieniać'' - dodał.

,,A zacząć można i trzeba od języka. Nie ma powodów, by nadal zwracać się do biskupów tytulaturą arystokratyczno-feudalną. Biskup ma być dla swoich kapłanów i wiernych ojcem, a nie Ekscelencją czy Eminencją. Nie widać zatem powodów, by zwracać się do niego, jak za czasów Monarchii w ten sposób, a nie po prostu Ojcze Biskupie. Język ma znaczenie, zmienia relacje i postrzeganie władzy i służby'' - stwierdził.

Jak uznał dalej, to mimo wszystko i tak za mało.

,,To jednak tylko zmiana językowa, potrzeba nam głębokiej debaty teologicznej, pastoralnej, duchowej i ludzkiej nad nowymi formami posługi i życia kapłańskiego. Te, które są pochodzą z czasów, które czy to nam się podoba czy nie, minęły. I patrząc na to, co robi papież Franciszek w kwestii tytułów, nagród, kościelnych instytucji można odnieść wrażenie, że próbuje to właśnie zmieniać. To oczywiście proces na lata, ale trzeba go zacząć, szczerze rozmawiając. Skandale seksualne tylko wymuszają szybsze decyzje, bo niewątpliwie klerykalizm odgrywa w nich potężną role'' - napisał autor.

