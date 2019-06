Tomasz Terlikowski: Czy zniesienie celibatu przyniesie odrodzenie powołań?

Jeśli Synod w Amazonii zaproponuje święcenie żonatych mężczyzn na kapłanów to papież Franciszek prawdopodobnie zaakceptuje to. Taką opinię przekazał mediom kard. Walter Kasper.

Z doświadczenia wiadomo, że doniesień owego hierarchy nie należy lekceważyć. On zazwyczaj wie, co mówi i to przez jego wypowiedzi testowane są nowe pomysły. Czy to dobry pomysł? Czy rzeczywiście zniesienie celibatu przyniesie odrodzenie powołań? Sprawa jest skomplikowana. Niewątpliwie celibat nie jest dogmatem, papież może to zmienić, ale z drugiej strony łacińskie rozumienie, przeżywanie kapłaństwa, jego duchowość jest ściśle związane z celibatem. Jego zniesienie będzie wymagało wypracowania nowej duchowości dla żonatych kapłanów, nowego modelu życia dla ich żon.