Tomasz Terlikowski: Czas zerwać z herezjami!

Obecny kryzys to dobra okazja także do tego, by zerwać z dwoma herezjami, które niszczą Kościół. Pierwszą jest pelagianizm (w wersji obecnej dobroludzizm), drugą klerykalizm.

Ta pierwsza budzi w nas przekonanie, że tym, co nas zbawia jest dobre życie, dobre uczynki, to że jesteśmy dobrymi ludźmi (a chrześcijanie, nie wspominając już o księżach, to już megadobrymi, bo przecież żyją z Bogiem). Kłopot z tym, że to nie jest prawda.