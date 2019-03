Tomasz Terlikowski: O księżach-pedofilach. Plan działania

Jedna ze stron próbuje udowadniać, że w istocie w Kościele nie ma tego problemu, a jeśli jakiś jest to wyłącznie niesłusznie oskarżonych księży (chciałbym zobaczyć statystyki dotyczące owych niesłusznie oskarżonych, nie twierdzę, że ich nie ma, ale to mniejszość spośród oskarżonych słusznie), seksualizacji młodzieży (to niestety argument sugerujący, że księża są uwodzeni przez zseksualizowane dzieci), ewentualnie podważania autorytetu Kościoła (tyle, że podważają go przestępcy seksualni, a nie ci, którzy o ich przestępstwach mówią); druga ze stron sugeruje dla odmiany wyłączną odpowiedzialność Kościoła, nie dostrzega go w ogóle społeczeństwa i sprowadza wszystko do kwestii celibatu.