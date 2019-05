Tomasz Terlikowski: Bóg jest silniejszy niż śmierć!

- „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie” - mówi Jezus. Ale tak naprawdę w tej wierze nie chodzi o uznanie, że On jest, ale o zaufanie. „Ufajcie Bogu i we Mnie ufajcie” - tłumaczy ten fragment inny polski biblista. - dodaje publicysta

- Zaufanie Bogu, oddanie Jemu tego, co nas dotyka, uznanie, że On jest jedyną „drogą, prawdą i życiem” jest jedyną drogą do Ojca, jedynym źródłem odwagi, jedynym wyjściem z mroku i cienia śmierci, które wciąż nas dotykają, niszczą, odbierają nadzieję. Śmierć, cierpienie nie są ostatnim słowem. On jest silniejszy niż śmierć. - podsumowuje