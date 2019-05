Tomasz Terlikowski: Albo rozliczmy się sami, albo... Czego nam jeszcze potrzeba?!

Stanislaw 21.5.19 11:14

W Biblii napisano: Rzekl Bóg do Adama:

- Czemuś to uczynił?

- Ewa mi dała owoc i zjadłem.

- Czemuś to uczyniła?

- Wąż mnie zwiódł i zjadłam

- Ponieważ to uczyniłeś, na piersiach będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie swoje dni!

Ale pomyślał i przypomniał sobie wąż:

- to nie ja, to Kościół!