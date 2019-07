Tomasz Terlikowski: A gdyby ktoś wypuścił naklejki ,,Strefa wolna od katolicyzmu''?

Jarek 19.7.19 11:11

No dobra, wystarczy dodać w naklejce od ideologii LGBT.

A Pan Terlikowski niech się zastanowi, co by było gdyby na naklejce była przekreślona swastyka i podpis: Strefa wolna od nazizmu. Czy wtedy też "byśmy byli oburzeni niedopuszczalną dyskryminacją"???

No... wtedy to akcja była by wspaniała!!!