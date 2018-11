Tomasz Teluk: Plastikowa krucjata Timmermansa

Szef Komisji Europejskiej, przed wyborami do Europarlamentu w maju 2019 r., realizuje kolejny projekt „pod publiczkę”. Europejska Strategia wobec Plastiku, zmierzająca do wyeliminowania produktów jednorazowego użytku i ograniczenia używania innych wyrobów z tworzyw sztucznych, uderzy także w Polskę.

To oficjalnie, lecz co się za tym kryje? Od 2018 r. Chiny zakazały sprowadzania do siebie plastikowych śmieci. Unia Europejska, a szczególnie Niemcy, były uzależnione od tego procederu. Gdy kierunek azjatycki został uszczelniony, niektóre transporty przekierowano do Polski - stąd tak spektakularnie płonące wysypiska w wielu regionach kraju. Gdy brak spalarni - importerzy radzą sobie jak mogą.